Pendlerverkehr : Im Streit um die Zugsicherheit droht Chaos

Luxemburg Luxemburg will ab Januar französische Regionalbahnen an der Grenze stoppen. Leidtragende dürften tausende Pendler sein.

Ab kommendem Januar ist für alle Bahnen ohne dieses System an der Grenze Endstation. Bis dahin werden aber erst zwölf der 25 französischen Regionalzüge, die täglich über 10 000 Pendler nach Luxemburg fahren,über das entsprechende System verfügen. Um ein völliges Chaos auf der bereits von Überfüllung betroffenen Strecke zu vermeiden, bemühte sich die Region Grand Est in den vergangenen Monaten um einen Aufschub bis Juni 2020. Dem hat die luxemburgische Regierung jetzt eine klare Absage erteilt. Für die Grenzgänger bedeutet die Entscheidung, in Thionville in einen luxemburgischen Zug umzusteigen, doch ob die Kapazitäten dann ausreichen, ist ungewiss. Verspätungen sind unter diesen Bedingungen vor allem in Spitzenzeiten programmiert. Verärgert sind nicht nur die Pendler, sondern auch der Grand-Est-Präsident Jean Rottner. Aus seiner Sicht sei die luxemburgische Entscheidung umso unverständlicher, da ein Aufschub für Güterzüge gewährt wurde.