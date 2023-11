Unfall Zug erfasst Mann: Tödliche Kopfverletzung

Trier · In Trier hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Bahnunfall ereignet. Im Bereich des Bahnbetriebswerks habe nach ersten Ermittlungen ein Zug einen 48-Jährigen erfasst und schwer am Kopf verletzt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

10.11.2023 , 08:25 Uhr

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Der Mann starb später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzung. „Wir gehen von einem tragischen Unfall aus“, sagte der Sprecher der Bundespolizei Trier, Stefan Döhn. Die Bahnstrecke in Richtung Gerolstein war den Angaben zufolge fast eineinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte. Die Bundespolizei ermittelt zu der Unfallursache. © dpa-infocom, dpa:231110-99-895016/2

(dpa)