Großstädte Zufriedenheitsumfrage: Mainz liegt im Mittelfeld

In einer Umfrage zur Lebenszufriedenheit in deutschen Großstädten belegt Mainz einen Platz im Mittelfeld. In dem Ranking unter den 40 größten Städten mit je mehr als 200.000 Einwohnern landet die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt auf Platz 21. Damit liegt Mainz auf einem ähnlichen Niveau wie Bielefeld und schneidet besser ab als Nachbar Wiesbaden (Platz 38 von 40), wie aus dem „Glücksatlas“ der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervorgeht. Der Auswertung zufolge sehen sich Menschen in Kassel am zufriedensten, dahinter folgen Erfurt und Aachen. Schlusslichter sind neben Wiesbaden Rostock und Karlsruhe.