Zufall bewahrt Rentnerin vor Trickbetrug am Telefon

Eine Seniorin telefoniert mit ihrem Smartphone. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Frankenthal Der Zufall hat eine Rentnerin in der Pfalz vor einem möglichen Trickbetrug am Telefon bewahrt. Eine unbekannte Frau hatte die 69-Jährige am Freitag in Frankenthal angerufen und sich als Polizistin ausgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sagte der Rentnerin, dass deren Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Glück für die Angerufene: Ihre Tochter war gerade im Haus.

Der versuchte Betrug flog daher sofort auf, die 69-Jährige legte auf. Die Polizei in Frankenthal leitete nach Angaben vom Samstag ein Strafverfahren ein. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannte mit dem Trick Geld ergaunern wollte.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-202723/3

(dpa)