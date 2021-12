Züge können im Ahrtal wieder bis Walporzheim fahren

Bad Neuenahr-Ahrweiler Rund fünf Monate nach der Ahr-Sturzflut mit teils weggespülten Gleisen will die Deutsche Bahn dort einen Streckenabschnitt wieder in Betrieb nehmen. Vom Fahrplanwechsel an diesem Sonntag (12.12.) an können Fahrgäste in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder zwischen den Stadtteilen Ahrweiler und Walporzheim verkehren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Bislang konnten Reisende von Remagen aus nur bis Ahrweiler fahren. Wann auch der restliche Weg der Ahrtalbahn bis nach Ahrbrück und damit die komplette 30 Kilometer lange Strecke wieder befahrbar ist, ist noch unklar. Flussaufwärts sind die Zerstörungen der Bahnstrecke größer - alleine acht Brücken und sieben Bahnübergänge müssen hier gebaut werden. Bei der Flut im Ahrtal waren 134 Menschen getötet worden.

(dpa)