Zu hohe Zahlen: Kommunen können Öffnungskonzepte erarbeiten

Mainz Steigende Corona-Neuinfektionen machen der Idee von Modellregionen mit behutsamen Öffnungsschritten zunächst einen Strich durch die Rechnung. Allerdings können Kommunen und Kreise die Zeit für ausgefeilte Konzepte nutzen. Das Interesse ist groß.

Trotz der steigenden Infektionszahlen können sich in Rheinland-Pfalz Kommunen und Kreise als Modellregion für behutsame Öffnungsschritte im Lockdown bewerben. „Eine Bewerbungsfrist wurde nicht festgesetzt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Gründonnerstag. Vielmehr gehe es darum, in Modellkommunen schlüssige Konzepte in Ruhe auszuarbeiten. Es müsse nicht zwingend nächste Woche oder in der Woche darauf losgehen: „Die Kommunen wünschen sich ausreichend Zeit, vor Ort genau jene Konzepte auszuarbeiten und die wissenschaftliche Begleitung anzulegen.“ Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Bewerbung ist eine stabile Inzidenz unter 50.