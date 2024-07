Glück im Unglück Zu dritt auf dem E-Scooter - Mädchen knallt auf Motorhaube

Ein 14-jähriges Mädchen ist in Sprendlingen im Landkreis Mainz-Bingen mit einem E-Scooter gestürzt und dabei mit dem Kopf auf der Motorhaube eines Autos aufgeschlagen. „Glücklicherweise trug die Fahranfängerin einen Fahrradhelm, so dass sie nur leichte Verletzungen erlitt“, wie die Polizei am Abend mitteilte.