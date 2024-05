Tiere Zoos in der Region setzen verstärkt auf Artenschutz

Eine moderne Tierhaltung und Artenschutz, aber auch Pädagogik und Forschung spielen in den Zoos im Saarland und in Rheinland-Pfalz eine immer größere Rolle. „Bildung, Wissenschaft und Artenschutz sind die Schwerpunkte eines modernen Zoos“, sagte der neue Direktor des Zoos in Saarbrücken, Jakob Kolleck, der Deutschen Presse-Agentur. Der Aspekt Erholung trete im Gegensatz zu früher heute eher in den Hintergrund: „Das ist natürlich nicht unwichtig, kann ich aber auch in anderen Einrichtungen erfahren.“