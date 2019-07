13 Millionen Euro für Zoologisches Museum : Lifting für das Straßburger Zoo-Museum

Über 1,3 Millionen Tiere, Insekten und Reptilien beherbergt das Museum. Der Bestand gehört zu den bedeutendsten Sammlungen Frankreichs. Foto: Jürgen Lorey

Straßburg Das Zoologische Museum in Straßburg wird für 13 Millionen modernisiert. Das Gebäude soll barrierefrei werden und die Ausstellung ein zeitgemäßes, pädagogisches Konzept erhalten.

Von Jürgen Lorey

Knarzender Holzboden, schummrige Beleuchtung, massenhaft ausgestopfte Vögel und im Elsass heimisches Wild in aus der Zeit gefallenen Vitrinen mit Holzrahmen, ein Eisbär neben einem Steinbock und einem Löwen, eine Giraffe im Eingangsbereich neben einem sechs Meter langen Unterkieferknochen eines Grönlandwals: Generationen von Straßburgern haben eine sehr emotionale Beziehung zum Zoologischen Museum der Stadt am Boulevard de la Victoire, weil nahezu jede Schulklasse mindestens einmal zum Ausflug in dem Museum war.

Das Zoologische Museum der Stadt Straßburg befindet sich in einem Gebäude im Stil der Neorenaissance, errichtet zwischen 1890 und 1893 auf dem Grundstück der Universität, die die wissenschaftliche Sammlung verwaltet. Den wichtigsten Anteil der Sammlung stellt das Naturkundekabinett des elsässischen Universalgelehrten Johann Hermann (1738-1800) dar, das unter anderem den Holotypus der Griechischen Landschildkröte beinhaltet (Ein Holotypus ist ein Einzelstück einer Tierart, nach dem diese erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde.) Der Bestand enthält unter anderem 1,35 Millionen wirbellose Tiere, eine Million Insekten, 18 000 Vögel, 10 000 Säugetiere, 2450 Fische und 1300 Reptilien und Amphibien. Das älteste Exemplar stammt von 1760, die Sammlung des Zoologischen Museums in Straßburg ist eine der bedeutendsten in ganz Frankreich.

1804 kaufte die Stadt Straßburg neben der umfangreichen Mineraliensammlung weitere Sammlungen und Werke von Johann Hermann und übergab sie dem Zoologischen Museum.

1882, als das Elsass nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 vom Deutschen Kaiserreich annektiert und das Reichsland „Elsass-Lothringen“ geschaffen wurde, wurde das Zoologische Museum als Institution neu gegründet und zog in einen Neubau ein. Unter der Leitung von Ludwig Heinrich Philipp Döderlein (1855-1936) wurden die zuvor auf verschiedene Universitätsinstitute verteilten Sammlungen des ehemaligen Naturkundemuseums zusammengeführt. Der deutsche Konservator führte eine bis dahin fehlende Systematik und Methodik ein, indem er unter anderem massiv jeweils ein konserviertes Exemplar einer Spezies aufkaufte, vor allem viele Fische, Weichtiere und Muschelschalen. Umfangreich war auch Döderleins Japansammlung, weitere Stücke kaufte er in den damaligen Deutschen Kolonien in Afrika, im Pazifik und in China zusammen.

Als das Elsass nach dem Ersten Weltkrieg 1918 wieder Französisch wurde musste der Deutsche Döderlein „sein“ Museum verlassen.

Ein Großteil der bedeutenden Säugetier-Sammlung (vor allem Raubkatzen, Zebras, und Steinböcke), die man für Renovierungsarbeiten in die Tabakmanufaktur im Stadtteil Krutenau ausgelagert hatte, wurde 1944 durch englische und amerikanische Bombenangriffe vernichtet Zahlreiche Neukäufe und Schenkungen von Privatsammlern (insbesondere in den Jahren 1970, 1980, 1986, 1993 und 2002) ermöglichten jedoch die Wiederherstellung eines der reichsten Bestände Frankreichs.

Mit der heute etwas veralteten und verstaubten Präsentation von Tierpräparaten wird es bald vorbei sein.

Ab dem Sonntag, 22. September, dem Tag des Europäischen Denkmals, wird das Museum wegen einer grundlegenden Sanierung und Modernisierung für drei Jahre geschlossen. 13 Millionen Euro legen dafür die Stadt Straßburg, die Eurometropole und die Universität auf den Tisch.

Geplant ist neben einem behindertengerechten Umbau eine völlig neue Präsentation der verschiedenen Sammlungen nach museumspädagogischen Prinzipien. „Es handelt sich um ein etwas schmerzhaftes Ereignis für uns, das eine beträchtliche Veränderung vorbereiten soll, um den Bürgern das Wissen weiterzugeben, das die Universität erworben hat“, sagt Michel Deneken, Präsident der Universität Straßburg. Entstehen soll eine neue „Szenographie“, die sich an den aktuellen großen Umweltproblemen orientiert wie die Bewahrung der Arten und der Schutz der Biodiversität.

Mehr Raum soll den regionalen Ökosystemen eingeräumt werden, modernisiert wird die Vogelgalerie mit 1000 ausgestellten Exemplaren. Neue Technologien sollen die Interaktion mit den Besuchern verstärken, etwa durch digitale Vitrinen, auf denen ein Modell oder ein Film angezeigt werden kann.

Ganz allgemein soll der Rundgang durch das Museum vereinbart werden. Die Besucher werden von der der dritten Etage bis zum Erdgeschoss geleitet, vorbei den Abteilungen- Entdeckung der Tierwelt, Entdeckung der lokalen Ökosysteme, Beobachtung, Sammlung. Modellierung der Natur weltweit, die Natur im Labor.

Platz wird es für zeitlich befristete Ausstellungen geben, sowie einen kleinen Hörsaal für Veranstaltungen.

Während der dreijährigen Umbauphase werden einige präparierte Tiere an andere Kultureinrichtungen in Straßburg „ausgeliehen“, wie Konservatorin Marie-Dominique Wandhammer erklärt, etwa der Wolf an die Mediathek Malraux. Vorgesehen sind ferner Projekte mit dem Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst (MAMCS), dem Museum für Bildende Kunst (Beaux Arts), dem Elsässischen Museum und dem Museum Tomi Ungerer.

Die Wiedereröffnung des Zoologischen Museums ist für Sommer 2022 vorgesehen.