Kommunen Zoo oder Zauberlehrling: Ideen für Landauer Straßennamen

Augenzwinkernde Vorschläge sorgen in Rheinland-Pfalz immer wieder für Schlagzeilen. So war in Worms nach einem Scherz im Internet die Idee aufgekommen, eine Fußgängerbrücke nach Schauspieler Terence Hill („Vier Fäuste für ein Halleluja“) zu benennen. Der Vorschlag scheiterte, aber Hill wurde bei einem Besuch der Brücke gefeiert.