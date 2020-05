Anne Yannic leitet Zoo in Amnéville : Zoo in Amnéville hat neue Leiterin

Amneville () Nachdem der französische Investmentfond mit dem Namen Prudentia Capital den Zoo im lothringischen Amnéville im vergangenen Januar übernommen hatte, ist nun eine neue Leiterin für die Einrichtung ernannt worden.

Anne Yannic hat ihre neue Stelle als Direktorin des Zoos in Amnéville zu Monatsbeginn angetreten. Zuvor war sie zwischen 2016 und 2018 Leiterin der Betriebsgesellschaft des Eiffelturms in Paris.

Vorrang dürfte für die neue Chefin die komplette Überholung des Verwaltungs- und Finanzmanagements im Zoo haben. Trotz jährlicher Besucherzahlen von mehr als 600 000 geriet der Zoo in den vergangenen Jahren immer mehr in Not. Bis Dezember 2019 betrugen die Schulden 53 Millionen Euro. „Ich freue mich sehr, mich dem Zoo-Team anzuschließen, um dort einen Neustart in die Wege zu leiten“, teilte Yannic mit. Sie sehe im Amnéviller Zoo viel Potenzial als lokaler Akteur, aber auch auf nationaler und internationaler Ebene.