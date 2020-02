Zollfahnder entdecken über zwei Kilo Drogen bei Kontrollen

Eine Haltekelle des Zolls wird in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Prüm/Rodalben Zollfahnder entdeckten bei Kontrollen in Rheinland-Pfalz über zwei Kilogramm Drogen. Darunter Kokain, Heroin und Amphetamin. Nun sitzen fünf Verdächtige in U-Haft.

Zollfahnder und Polizisten haben bei zwei Fahrzeugkontrollen in Rheinland-Pfalz über zwei Kilogramm Drogen entdeckt. Die Beamten zogen nach Angaben des Hauptzollamts Koblenz vom Mittwoch bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ein mit drei Personen besetztes Auto aus dem Verkehr. Die Verdächtigen im Alter zwischen 34 und 40 Jahren hätte angegeben, aus Belgien zu kommen und keine verbotenen Waren im Wagen zu haben.

Bei der Überprüfung entdeckten die Fahnder den Angaben zufolge bei einem 34-Jährigen ein mit Bandagen am Körper befestigtes Paket. Darin habe sich ein Kilogramm Kokain befunden. Der 34-Jährige, eine 37-Jährige und ihr 40 Jahre alter Ehemann sitzen nach der bereits am 5. Februar vorgenommenen Kontrolle in Untersuchungshaft.