Zoll und Steuerfahndung durchsuchen Sicherheitsdienst-Firmen

Das Wappen des Zolls ohne die Bundesfarben ist auf der Arbeitsuniform eines Beamten angebracht. Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv

Köln Zoll und Steuerfahndung sind mit Durchsuchungen gegen den Betreiber eines Sicherheitsdienstunternehmens und dessen Subunternehmer vorgegangen - auch im Landkreis Ahrweiler. Die Beamten schlugen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln am Montag insgesamt in mehr als 40 Wohnungen und Geschäftsräumen zu, neben dem Kreis Ahrweiler auch im Rhein-Erft-Kreis, in Köln sowie im Ruhrgebiet.

