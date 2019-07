Zoll sieht verstärkt Steuerverstöße in Shisha-Bars

Kohle verbrennt auf einer Wasserpfeife. Foto: Fabian Nitschmann/Archivbild.

Saarbrücken Zöllner sehen im Saarland verstärkt Steuerverstöße im Umgang mit Wasserpfeifentabak. Wie das Hauptzollamt in Saarbrücken am Freitag mitteilte, wurden in den vergangenen Monaten 320 Kilogramm Wasserpfeifentabak aus dem Verkehr gezogen, weil sich Betreiber von Shisha-Bars nicht an das Steuerrecht gehalten hatten.

Von dpa

Zuletzt seien am Dienstag in einer Shisha-Bar in Saarbrücken 27 Kilogramm Tabak sichergestellt worden. Dabei seien die Steuerzeichen an den Tabakdosen gefälscht, nicht vorhanden oder falsch angebracht gewesen.