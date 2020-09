Zoll-Geldspürhunde erschnüffeln zwei Millionen Euro

Das Wappen des Zolls ohne die Bundesfarben ist auf der Arbeitsuniform eines Beamten angebracht. Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv

Luxemburg Insgesamt rund zwei Millionen Euro haben Bargeld-Spürhunde vom Luxemburger Zoll in den vergangenen Wochen bei mehreren Passagieren am Flughafen in Luxemburg erschnüffelt. Das Bargeld sei nicht ordnungsgemäß angemeldet worden und sollte im eingecheckten Gepäck Richtung Istanbul geschmuggelt werden, teilte die Zollverwaltung am Mittwoch in Luxemburg mit.

Für den Fund waren zwei Spürhunde an drei Arbeitstagen im Einsatz gewesen.