Zöllner stellen unversteuerten Tabak und Kaffee sicher

„Zoll“ steht auf der ballistischen Schutzweste einer Zöllnerin. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Karlsruhe/Ludwigshafen Das Hauptzollamt Karlsruhe hat unverzollten Wasserpfeifentabak und Kaffee sowie unverzollte Zigaretten sichergestellt. Entdeckt wurden die Waren bereits am vergangenen Dienstag in einem Lebensmittelgeschäft und einem Kiosk in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), wie die Behörde am Montag mitteilte.

