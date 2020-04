„Zivilisiert“: Polizei zufrieden mit erstem Einkaufs-Samstag

Ein Mann mit Einkaufstüten. Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild

Mainz Zumindest teilweise ist Shoppen wieder möglich: Bei frühlingshaftem Wetter haben zum ersten Mal nach der coronabedingten Zwangspause am Samstag Geschäfte in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet. Zugleich ist es das erste Wochenende, an dem bestimmte Sportarten unter Auflagen wieder möglich sind, und Zoos sowie Tierparks geöffnet haben.

Am Nachmittag zeigte sich die Polizei in Rheinland-Pfalz zufrieden mit dem bisherigen Verhalten der Menschen. Nach wie vor dürfen die Menschen draußen nur mit maximal einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, unterwegs sein. Auch der Mindestabstand von anderthalb Metern gilt weiter.

„Es läuft alles sehr ruhig, zivilisiert und diszipliniert ab“, sagte ein Sprecher der Trierer Polizei. Der Betrieb in der Trierer Innenstadt sei mäßig, „man kann nicht sagen, dass sich das gesteigert hat, seitdem die Geschäfte wieder aufhaben“. Auch die Polizei in Kaiserslautern vermeldete: „Alles ruhig“. Ein Sprecher der Mainzer Polizei erklärte am Nachmittag ebenfalls, dass bislang alles ruhig sei. Die Polizei aus Ludwighafen zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Es ist alles wie immer“, sagte ein Sprecher.