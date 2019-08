Zigarette verursacht Wohnungsbrand

Feuerwehr-Löschfahrzeug mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Archiv.

Mayen Eine Zigarette ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge die Ursache für das Feuer mit einem Schwerverletzten in einem Mehrfamilienhaus in Mayen. Der 65-jährige Bewohner sei betrunken gewesen, als er gerettet wurde, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa