Zeugnis-Vereinfachung von Kinder mit Förderbedarf gefordert

Mainz Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat die Vereinfachung von Zeugnissen und Gutachten für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Rheinland-Pfalz gefordert. „Die Entlastung durch die Einführung einfacher Zeugnisse und ein vereinfachtes Gutachtenformat zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs verschafft den Lehrkräften Zeit für individuellen Unterricht“, heißt es in einer Mitteilung des VBE zur Zeugnisausgabe an den Förderschulen am kommenden Freitag (24.

Januar).

Das derzeit genutzte Onlineportal für die Erstellung von Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs müsse überarbeitet werden, forderte der Landesvorsitzende Gerhard Bold. „Das System ist nicht nur bedienerunfreundlich gestaltet, sondern läuft vor allem nicht stabil.“ Das Arbeiten mit diesem Portal koste Zeit, die für die Arbeit mit dem Kind letztlich fehle. Die Zeugnisse müssten auch einfacher werden. Neben den verschiedenen Formen von Förderschulen und Schwerpunktschulen fehle es an klaren Strukturen für die Bewertung der Kinder, ihres Lernfortschrittes und der erworbenen Kompetenzen. „Wir fordern daher Kompetenzstufenzeugnisse auch für Förderschulen.“