Landtag : Zeugin: Pföhler war in Flutnacht vor allem zu Hause

Mainz Der ehemalige Ahr-Landrat Jürgen Pföhler war nach den Worten einer politischen und privaten Freundin in der Flutnacht vor allem in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dies habe sie aber erst viel später erfahren, sagte die 71-jährige CDU-Politikerin am Freitag im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz.

Sie selbst sei an dem Abend gegen 21 Uhr ins Bett gegangen - in dem Bewusstsein „alles ist unter Kontrolle. Die Situation ist geregelt“. Es habe an ihrem Wohnort im Ahrdorf Dernau keine Hochwasser- oder Flutwarnung gegeben.

Pföhler habe sie eine Woche später bei einer CDU-Fraktionssitzung gesehen und „einen gebrochenen Menschen erlebt“. „Er war am Ende.“ Deshalb habe sie ihn auch nicht mehr nach der Flutnacht gefragt. Auf die Frage des Ausschuss-Vorsitzenden Martin Haller (SPD), ob sie auch ein „romantisches Verhältnis“ zu dem ehemaligen Landrat gehabt habe, antwortete die pensionierte Studiendirektorin: „So hat es in der Zeitung gestanden. Ja.“

© dpa-infocom, dpa:220714-99-25442/3

(dpa)