Rechtsextremismus Zeugin im Terrorprozess berichtet von Umsturzplänen

Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe mit Umsturzplänen hat eine Zeugin vor dem Oberlandesgericht Koblenz von den Aktivitäten der Gruppe berichtet. So sei bei einem Treffen in Thüringen „das Projekt“ vorgestellt worden, sagte die 38-Jährige am Mittwoch. „Es wurde erklärt, dass die Verfassung von 1871 wieder gültig gemacht wird.“ Diese Verfassung ist oft Bestandteil der Ideologie von sogenannten Reichsbürgern, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen und fälschlicherweise behaupten, das Deutsche Reich würde weiterexistieren.