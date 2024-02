Prozess Zeugin: Amokfahrer fühlte sich „verfolgt und überwacht“

Der neu aufgerollte Prozess um die Amokfahrt ist am Mittwoch in die Beweisaufnahme gestartet. Er wird in Teilen neu verhandelt, nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil überwiegend aufgehoben hat. In der Neuauflage steht die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten im Fokus. Dass er der Täter war, ist unbestritten und wird nicht neu verhandelt.