Oberlandesgericht Zeuge bestreitet Vorwürfe um tödlichen Brandanschlag

In einer Einlassung hatte der Angeklagte kürzlich angegeben, zwar selbst bei dem Brandanschlag dabei gewesen zu sein, aber eine passive Rolle eingenommen zu haben. Die Anklage wirft dem 52-Jährigen vor, den Brand aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Er steht seit November 2022 wegen Mordes in einem Fall sowie versuchten Mordes in 20 Fällen vor dem OLG Koblenz. Bei dem nächtlichen Brandanschlag vor mehr als drei Jahrzehnten war der 27 Jahre alte Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana nach schwersten Verbrennungen gestorben.