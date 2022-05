Geschichte : Zentrum zur neuen Wertschätzung alter Schriften eröffnet

Trier Für mittelalterliche Handschriften ist Trier national eine wichtige Adresse. Rund 1300 werden dort aufbewahrt. Sie stehen nun im Fokus eines neuen Internationalen Handschriftenzentrums.

Sie sind oft über 1000 Jahre alt und von höchstem Wert: die Handschriften „Codex Egberti“, „Ada-Evangeliar“ und „Trierer Apokalypse“. Diese gehören zum reichen Mittelalter-Fundus der Stadt Trier in ihrer Wissenschaftlichen Bibliothek. Dort eröffnete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag ein Internationales Zentrum für Handschriftenforschung, das die historische Schätze verstärkt in den Blick nehmen soll.