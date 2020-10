Zentraler Gottesdienst zum Reformationstag digital aus Mainz

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa/Archivbild

Mainz/Darmstadt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) beschränkt sich zum Reformationstag erstmals auf eine zentrale Feier im Internet. Der Gottesdienst werde am Samstag ab 18.00 Uhr live aus der Christuskirche in Mainz übertragen, teilte die Landeskirche am Freitag mit.

Kirchenpräsident Volker Jung wird in seiner Predigt auf die Folgen der Corona-Pandemie eingehen. Er will nach Angaben der EKHN „beleuchten, wie viel die aktuelle Situation mit alten „Höllenängsten“ zu tun hat und was der Glaube zur Bewältigung der Krise beitragen kann“. Als Gast ist die Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe, Bettina Limperg, angekündigt, die auch evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt ist.