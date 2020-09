Zentner über Müller-Wechsel: Beide Bundesliga verdient

Der Mainzer Torwart Robin Zentner. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Torhüter Robin Zentner zuversichtlich, dass der FSV Mainz 05 im ersten Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Leipzig nicht ein erneutes Debakel erlebt. „Das war für uns alle beschämend, so etwas will man nie wieder erleben“, sagte der 25-jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf das 0:8 und 0:5 der Rheinhessen in der vergangenen Saison gegen RB.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zentner sagte, er gehe voller Vorfreude in diese Partie, auch weil es sein erstes Spiel nach seinem verletzungsbedingten Ausfall im März sei. Die Mannschaft wisse, was sie erwartet, und dass sie aus den Fehlern der beiden jüngsten Duelle lernen müsse.

Mit Freude reagierte Zentner auf den Wechsel seines Club-Rivalen Florian Müller diese Woche zum SC Freiburg - nicht darüber, seinen Konkurrenten um den Platz im Mainzer Tor los zu sein. Sondern: „Ich freue mich, dass wir beide die Möglichkeit haben, Bundesliga zu spielen. Wir haben es beide verdient.“

Am vorigen Donnerstag hatte Trainer Achim Beierlorzer den beiden Keepern mitgeteilt, dass Zentner als Nummer 1 in die Saison gehen werde. Fünf Tage später verkündete der Verein Müllers Abschied für ein Jahr auf Leihbasis. Erleichtert sei er deswegen nicht, sagte Zentner. „Erleichterung sollte man nie verspüren. Für mich geht es genauso weiter wie bisher. Ich habe immer gesagt, dass es nur um mich geht, dass ich auf meine Leistung gucken muss, weil die das einzige ist, was ich beeinflussen kann.“