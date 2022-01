Zeitzeuge Ignacy Golik feiert 100. Geburtstag

Mainz Als „Schlitzohr aus der Warschauer Vorstadt“ überlebte er das Vernichtungslager Auschwitz. Der polnische Journalist hat seit 2006 Jugendlichen im Bistum Mainz von seinen Erfahrungen berichtet.

Bei 15 Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern im Bistum Mainz hat der Zeitzeuge Ignacy Golik von seiner Gefangenschaft im NS-Vernichtungslager Auschwitz berichtet - am Mittwoch feierte er seinen 100. Geburtstag. „Er lebt mit seiner Frau in Warschau, ist geistig nach wie vor rege und als ehemaliger Journalist weiterhin sehr interessiert an allen politischen Ereignissen“, sagte Alois Bauer von der Geschäftsstelle Weltkirche/Gerechtigkeit und Frieden des Bischöflichen Ordinariats in Mainz.