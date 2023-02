2. Bundesliga : Zehnter Saisonsieg: Kaiserslautern mischt weiter oben mit

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen Fürth tut sich der Aufsteiger trotz Überzahl aber teilweise schwer.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach den jüngsten Tiefschlägen mit dem zehnten Saisonsieg in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach dem 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth fehlen dem Aufsteiger nur noch zwei Zähler, um das vor der Saison ausgerufene Ziel von 40 Punkten vorzeitig zu erreichen. Diese Hürde kann der FCK bereits am Freitag im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg überspringen. „Hier mit 38 Punkten sitzen zu dürfen, ist eine sehr gute Leistung. Trotzdem wollen wir noch so viele Zähler wie möglich draufsatteln“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster.

Wie schon so oft in dieser Saison bewies sein Team aber erneut Comeback-Qualitäten. Philipp Hercher (66.) und Kevin Kraus (69.) zogen das Spiel mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten wieder auf die Seite des FCK. „Wir haben zu lange gebraucht, um uns auf das umgestellte System von Fürth anzupassen. Das sollte uns eine Lehre sein“, sagte Torschütze Hercher, der bereits vor der Pause für den am Oberschenkel verletzten Kenny Prince Redondo eingewechselt worden war. Am Ende blieb dennoch ein positives Gefühl. „Es war nicht unsere beste Leistung, aber es war eine Teamleistung“, sagte Boyd. „Wir haben das wieder schön gewuppt. Alle zusammen.“