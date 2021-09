Zehntausende sammeln Müll an Flüssen: Pistole gefunden

Mainz Mit Müllsammelzangen und Plastiksäcken bewaffnet haben Helfer Hunderte Kilometer Flussufer gesäubert. Bei einem Aktionstag machen sie auch ungewöhnliche Entdeckungen.

Zehntausende Freiwillige haben am Wochenende europaweit am Rhein und an anderen Flüssen Müll gesammelt. Der Initiator des Aktionstags „RhineCleanUp 2021“, Joachim Umbach, äußerte sich sehr zufrieden. Das selbstgesetzte Ziel - rund 40.000 Teilnehmer - sei wohl trotz wechselhaften Wetters erreicht worden. Viele der insgesamt 470 Gruppen hätten erst am Sonntag losgelegt, zum Beispiel in der Schweiz oder in den Niederlanden.