Technofestival : Zehntausende Raver feiern bei Technofestival „Nature One“

Kastellaun Zehntausende vor allem junge Raver haben auf der einstigen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück beim Technofestival „Nature One“ die Nacht auf Samstag durchgefeiert. „Es ist richtig gute Stimmung“, sagte Festivalsprecherin Svenja Heinemann.

Die Polizei sprach am Samstag von einem sehr friedlichen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse bis dahin. „Wie in den vergangenen Jahren“ seien indessen bei Fahrzeugkontrollen auch Drogen gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Das Polizeipräsidium Koblenz hatte „massive Kontrollen in erheblicher Personalstärke unter Einsatz zahlreicher Rauschgiftspürhunde“ angekündigt. Bereits am Freitag seien mehrere Feuerwerkskörper auf dem Campingflächen gezündet worden. „Wer böllert - der fliegt“, drohte die Polizei. Zehntausende feierten aber laut Heinemann auch auf den Campingwiesen friedlich mit Musik aus eigenen Boxen, kleinen Bühnen, aufblasbaren Hüpfburgen und Planschbecken.