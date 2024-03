Parteien Zehntausende Jugendliche von Kommunalwahl ausgeschlossen

Schellhammer hat aber nicht nur die Jugend im Blick: „Alle hier lebenden Menschen ausländischer Herkunft sollten an Kommunalwahlen teilnehmen können“, forderte sie. „Durch die Mitwirkung an demokratischen Prozessen vor Ort tragen wir zugleich zu einer gelingenden Integration bei.“ In Rheinland-Pfalz leben der Antwort aus dem Innenministerium zufolge derzeit rund 258.600 Menschen aus sogenannten Drittstaaten, also weder EU noch europäischer Wirtschaftsraum, die mindestens 18 Jahre alt sind. EU-Bürger dürfen zwar bei den Kommunalwahlen abstimmen, nicht aber bei der Landtagswahl. Dies werde 2026 nach derzeitigem Stand rund 199.800 Menschen betreffen.