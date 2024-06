Festival Zehntausende bei Musikfestival Rock am Ring erwartet

Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende beim Musikfestival Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel erwartet. Am Freitagmittag (13.45) steht mit Querbeat der erste Auftritt auf dem Programm. Am ersten Festivaltag spielen die Ärzte als Headliner am Abend auf der Hauptbühne, wie der Veranstalter mitteilte.