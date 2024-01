Extremismus Zehntausende bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Bereits am Samstag hatten Tausende Menschen in Rheinland-Pfalz wie in anderen Bundesländern gegen Hass und Hetze demonstriert. Zur größten Demonstration im Land in Kaiserslautern unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ kamen am Samstag nach Polizeiangaben etwa 6000 Menschen. In Worms versammelten sich am Samstag der Polizei zufolge etwa 4000 Menschen unter dem Motto „Alle zusammen gegen die AfD“.