Freizeit Zehntausende Autofans am Nürburgring zum „Car-Friday“

Zehntausende Tuning - und Motorsportanhänger haben sich laut Polizei am Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen. „Trotz der widrigen Wetterlage ließen es sich die Besucher nicht nehmen, die in vielen Fällen getunten Fahrzeuge vom Straßenrand aus zu bestaunen“, hieß es in einer Mitteilung der Koblenzer Polizei vom Abend. Es habe viel Verkehr und viele Staus rund um die berühmte Rennstrecke gegeben, sagte ein Sprecher des Nürburgrings.