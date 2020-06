Zehnkampf-Weltmeister Kaul bei virtuellem Dreikampf Zweiter

Frankfurt Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist bei einem vom Weltverband World Athletics organisierten virtuellen Leichtathletik-Dreikampf Zweiter geworden. Sieger des ungewöhnlichen „Ultimate Garden Clash“ wurde der französische Weltrekordler Kevin Mayer vor dem WM-Zweiten Maicel Uibo aus Estland.

Der 22 Jahre alte Mainzer Kaul musste wie seine Konkurrenten am Sonntag im Stabhochsprung binnen zehn Minuten so oft wie möglich die Vier-Meter-Marke überwinden. Danach sollten in der gleichen Zeit mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel so oft es ging mehr als zwölf Meter weit gestoßen werden. Dritte Disziplin war die fünf Minuten lange Umrundung von 20 Meter auseinanderstehenden Hütchen.