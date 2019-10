Zehnkämpfer Kaul kritisiert Marathons und Geher-Wettbewerbe

Niklas Kaul, Zehnkampf-Weltmeister, steht bei seinem Empfang auf dem Flughafen. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Köln Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat sich kritisch über die Leichtathletik-WM in der vergangenen Woche in Katar geäußert. „Es ist die Frage, ob die Langstrecken-Wettkämpfe, die draußen stattgefunden haben, überhaupt hätten stattfinden dürfen“, sagte der 21-Jährige am Mittwochabend in der RTL-Sendung „stern TV“.

„Die hohe Luftfeuchtigkeit und die extremen Temperaturen haben es den Sportlern echt schwer gemacht - und auch dem medizinischen Team, das die Sportler darauf vorbereiten musste.“ Die Marathonläufe und die Wettbewerbe der Geher fanden bei Temperaturen von weit über 30 Grad tief in der Nacht statt, zahlreiche Athleten gaben auf.