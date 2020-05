Zehnjähriger Junge auf Rad bei Unfall schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bockenau Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall mit seinem Fahrrad in Bockenau (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Das Kind hatte nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag mit seinem Rad an einer Kreuzung einem Autofahrer die Vorfahrt genommen.

