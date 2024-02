Pirmasens Zehn Verletzte bei Feuer: Verdacht der Brandstiftung

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens sind mindestens zehn Menschen leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tatverdächtige wurde demnach einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.