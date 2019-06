Zehn Verletzte bei Brand in Mainzer Mehrfamilienhaus

Mainz Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mainz sind am Freitag zehn Menschen verletzt worden. Sie hätten Rauchvergiftungen erlitten, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr kamen drei Personen ins Krankenhaus.

Ausgebrochen war der Brand am Morgen in einer Wohnung im dritten Geschoss des Gebäudes im Stadtteil Weisenau. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus einem Balkonfenster der Wohnung, zudem wurde laut Feuerwehr ein „explosionsähnlicher Knall“ auf dem Balkon gemeldet. Dort fanden die Einsatzkräfte eine Gasflasche für einen Grill, aus der Gas ausgetreten war.