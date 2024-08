Paralympische Spiele Zehn Sportler aus Rheinland-Pfalz bei Paralympics in Paris

Zehn Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz nehmen an diesem Mittwoch in Paris beginnenden Paralympics teil. Das teilte der Landessportbund Rheinland-Pfalz in Mainz mit. „Zu den erfahrensten RLP-Teilnehmer*innen zählen neben Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller sicherlich die drei Sitzvolleyballer, allen voran der 49 Jahre alte Koblenzer Heiko Wiesenthal, für den es bereits die vierten Paralympics sind“, sagte ein Sprecher des Landessportbunds.