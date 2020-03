Zehn Menschen bei Brand leicht verletzt: Festnahme

Frontblitzer strahlen an der Front eines Feuerwehrfahrzeuges und der Aufschrift „Feuerwehr“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Frankenthal Bei einem Wohnungsbrand in Frankenthal in der Pfalz sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus mit rund 25 gemeldeten Personen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.



Eine 28-jährige Bewohnerin habe angegeben, unachtsam eine brennende Zigarettenkippe in der Wohnung weggeschnippt zu haben. Die Frau wurde laut Polizei festgenommen, kam mangels Haftgrunds aber wieder frei. Mit der genauen Klärung der Brandursache ist ein Sachverständiger beauftragt.