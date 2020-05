Zehn Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Virus, das Covid-19 verursacht. Foto: -/NIAID-RML/via AP/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag auf Freitag zehn festgestellte Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit werden im Bundesland nun 6586 bestätigte Fälle von Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte (Stand 10.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, liegt demnach bei 227, einer mehr als am Vortag. Aktuell sind laut Ministerium 363 Menschen im Bundesland mit dem Corona-Virus infiziert, 5996 Patienten gelten als genesen. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Meldungen am Wochenende zum Teil zeitverzögert erfolgen könnten.

Unter den Todesfällen waren 26 in der Stadt Mainz, 25 im benachbarten Kreis Mainz-Bingen, 21 im Westerwaldkreis und 18 in der Stadt Koblenz. Auch die meisten Infektionen wurden in der Landeshauptstadt Mainz (585) gezählt. Danach folgen der Kreis Mainz-Bingen (423), der Westerwaldkreis (356) und der Kreis Mayen-Koblenz (340).