Verkehr Zehn Attacken auf Blitzer-Anhänger im Saarland

Mit Lack, Rasierschaum oder Schmierfett besprüht, mit Aufklebern zugeklebt und durch Steinwurf oder Feuer beschädigt: Zehn Fälle von Vandalismus sind 2023 an den im Landespolizeipräsidium Saarland eingesetzten Blitzer-Anhängern registriert worden. Insgesamt hätten die außerorts an Land- und Bundesstraßen sowie an Autobahnen abgestellten Blitzer in Anhängern im vergangenen Jahr 226.841 Mal ausgelöst, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit.