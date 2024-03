Gesundheit Zecken immer häufiger auch im Winter aktiv

„Momentan ist es noch zu früh, um eine Prognose zu stellen, wie aktiv die Zecken in diesem Jahr werden“, sagte Kerstin Stiefel, Sprecherin des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz. Auch das Kompetenzzentrum in Trippstadt überwacht nicht exakt das Aufkommen an Zecken und kann daher nicht sagen, wie aktiv diese 2024 sein werden. Schamber sagte, bei extremer Hitze und Trockenheit zögen sich die Tiere in den Boden zurück, sodass sich die Population auch verkleinern könne.