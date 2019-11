ZDF-Umfrage: Große Unterschiede beim Elterngeld für Väter

Mann mit Tragetuch hält ein Kind auf dem Arm. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Beim Elterngeld für Väter gibt es nach einer vom ZDF beauftragten Prognos-Studie große Unterschiede. So beziehen im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) Väter, die vor der Geburt erwerbstätig waren, im Schnitt 4,7 Monate Elterngeld, im Landkreis Hildburghausen (Thüringen) dagegen nur 2,3 Monate.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In Rheinland-Pfalz reicht die Spanne von 4,3 Monaten in Pirmasens bis zu 2,8 Monaten in den Kreisen Cochem-Zell und der Stadt Zweibrücken. Der Anteil der Väter an den erwerbstätigen Elterngeld-Beziehern reicht von 29,5 Prozent in Landau bis 16,4 Prozent im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm beziehen Väter 4,2 Monate Elterngeld, in der Stadt Mainz 4,1 Monate. In Trier und Ludwigshafen 3,7, in Kaiserslautern und den Kreisen Neuwied, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg je 3,6 Monate. In Koblenz, Neustadt an der Weinstraße und dem Donnersbergkreis je 3,4 Monate. 3,3 Monate bekommen Väter in den Kreisen Bad Kreuznach, Mayen-Koblenz, Vulkaneifel, Kaiserslautern und Mainz-Bingen Elterngeld. In Speyer und Frankenthal sowie den Kreisen Südwestpfalz und Rhein-Lahn sind es je 3,2 Monate.