Zahlreiche Vergehen: Mann nach Fluchtversuch verhaftet

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Nohfelden Ein wegen zahlreicher Vergehen per Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger ist nach einem Fluchtversuch in Nohfelden (Kreis St. Wendel) verhaftet worden. Augenzeugen meldeten am Sonntagnachmittag der Polizei, dass sich der Mann und eine 29-jährige Frau in einem Haus verdächtig verhielten.

Das Gebäude wurde nach Polizeiangaben von mehreren Beamten umstellt. Daraufhin sprang der Mann aus dem Fenster im Obergeschoss und versuchte zu flüchten. Nach eine kurzen Verfolgung konnte er, ebenso wie die Frau, von der Polizei festgesetzt werden. Die Rolle der 29-Jährigen konnte noch nicht geklärt werden.