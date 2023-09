Wetter Zahlreiche Unwettereinsätze: Mann von Blitz erschlagen

Heftige Gewitter mit Starkregen haben in Rheinland-Pfalz zahlreiche Unwettereinsätze ausgelöst und auch ein Todesopfer gefordert. Dabei handelte es sich um einen 43-jährigen Mann, der von einem Blitz getroffen wurde und starb. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Roller unterwegs, wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Er starb demnach noch vor Ort. Im Kreis Cochem-Zell schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Der brennende Dachstuhl konnte aber gelöscht werden, Verletzte gab es hier nicht.