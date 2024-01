Verkehr Zahlreiche Unfälle wegen Schnee und Glätte im Saarland

Knapp 30 „Gefahrenstellen“ im Verkehr gebe es wegen Glätte oder heruntergefallener Äste, sagte der Sprecher weiter. Vor allem in den Höhenlagen und im Nordsaarland gebe es Beeinträchtigungen. Am Vormittag war die Autobahn 8 ab der Anschlussstelle Merzig-Wellingen in Fahrtrichtung Luxemburg gesperrt: Mehrere Fahrzeuge hätten sich dort aufgrund der Glätte festgefahren, hieß es.