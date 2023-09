Vermisstenfall Zahlreiche Hinweise zu Fall nach „Aktenzeichen XY“-Sendung

Besonders interessant sei ein Hinweis im Zusammenhang mit den zuletzt auffällig rot gefärbten Haaren der Frau aus Montabaur gewesen, der noch kurz vor der Sendung eingegangen war, wie Mies sagte. Bereits am Vorabend hatte er in der Sendung erklärt, dass sich ein Mann gemeldet habe, der im Januar dieses Jahres in der Nähe des möglichen Ablageortes der Leiche der Frau geangelt habe. Dabei hätten sich rote Haare in seinem Angelhaken verfangen. Man hoffe, dass man dank dieses Hinweises den Ablageort näher lokalisieren könne, sagte Mies.