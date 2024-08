Migrationspolitik Zahlreiche Abschiebungen scheitern

In Rheinland-Pfalz scheitern zahlreiche Abschiebungen oder sogenannte Überstellungen in andere EU-Länder aus ganz unterschiedlichen Gründen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden nach Angaben des Integrationsministeriums in Mainz 381 Fälle gezählt. 290 Mal seien die Menschen nicht angetroffen worden, bei 17 Personen habe Widerstand zum Scheitern der Überstellung geführt, 74 Menschen konnten aus anderen Gründen nicht abgeschoben werden.